Provost DSI Чем alleges that 28 million baht from the forex case Nai Phawut Phongwitphanu, MP and candidate of the People's Party, explains his gold trading investments and denies any involvement in scams, ready to cooperate for transparency.
พรรคประชาชน POST ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงเกี่ยวกับการกล่าวอ้างของ DSI ใน คดี Forex โดยนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และตัวแทนของ พรรคประชาชน อธิบายว่าเคยดำเนินธุรกิจหลากหลาย ก่อนเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัว ได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดี moons 3 ปีแล้ว บริหารการลงทุนของตนเองเป็นการซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading ผ่านผู้ให้บริการผ่านตลาด (Broker) ซึ่งเป็นการลงทุนทั่ว南非โดยทั่วไป แม้ว่าเงินจะฝาก-ถอนหลายครั้ง แต่หลัง huid Investments ขาดทุนและหยุดลงทุนไปนานแล้ว ไม่ทราบถึงแหล่งที่มาของเงิน 28 ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้าง และตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลที่ DSI แถลงอาจคลาดเคลื่อน ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ özellikler โกง-Labin investasi, scam หรือการพนันออนไลน์ และพร้อมให้ข้อมูลเพื่อความโปร่งใส Quest.
พรรคประชาชน POST ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงเกี่ยวกับการกล่าวอ้างของ DSI ในคดี Forex โดยนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และตัวแทนของพรรคประชาชน อธิบายว่าเคยดำเนินธุรกิจหลากหลาย ก่อนเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัว ได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับคดี moons 3 ปีแล้ว บริหารการลงทุนของตนเองเป็นการซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading ผ่านผู้ให้บริการผ่านตลาด (Broker) ซึ่งเป็นการลงทุนทั่ว南非โดยทั่วไป แม้ว่าเงินจะฝาก-ถอนหลายครั้ง แต่หลัง huid Investments ขาดทุนและหยุดลงทุนไปนานแล้ว ไม่ทราบถึงแหล่งที่มาของเงิน 28 ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้าง และตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ข้อมูลที่ DSI แถลงอาจคลาดเคลื่อน ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ özellikler โกง-Labin investasi, scam หรือการพนันออนไลน์ และพร้อมให้ข้อมูลเพื่อความโปร่งใส Quest
Dawut Phongwithanun DSI คดี Forex พรรคประชาชน การลงทุนทองคำ Gold Trading การหลอกลงทุน Scam
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