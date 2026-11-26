mai ไตรมาส 3/69 กำไรสุทธิพุ่ง 117.9% แตะ 2,510 ล้านบาท ดัชนี mai ปิดที่ 206.60 จุด
บริษัทจดทะเบียน mai ไตรมาส 3/2569 กำไรสุทธิเติบโต 117.9% สู่ 2,510 ล้านบาท โดยดัชนี mai ปิดที่ 206.60 จุด มูลค่าตลาดรวม 1.97 แสนล้านบาท ขยายตัวดีในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
บริษัทจดทะเบียน ใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ mai ประสบผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2569 ที่ขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ โดย กำไรสุทธิ พุ่งสูงขึ้นถึง 117.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แตะระดับ 2,510 ล้านบาทอย่างมีนัยสำคัญ
ผลประกอบการไตรมาส 3 mai พุ่งสูง
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยข้อมูลว่า บริษัทจดทะเบียนใน mai นำส่งผลการดำเนินงานแล้วจำนวน 219 บริษัท คิดเป็นสัดส่วน 96% จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 229 บริษัท โดยมีการตัดบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน (NC) บริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด และบริษัทที่ไม่นำส่งงบการเงินออกจากการคำนวณAlso readเขินมาก! “จินเจียหยู-เบสท์”บอกรักผ่านเพลง?! เจอแล้วคนที่ทำงานหาเงินไปด้วยกันลูกค้าจองตัวยาวๆ
ผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปี 2569 ของ บจ. mai มียอดขายรวมอยู่ที่ 53,582 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 10.7% และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 5.1% ทำให้กำไรจากการดำเนินงานทรงตัวอยู่ที่ระดับ 3,368 ล้านบาท
เมื่อพิจารณาความสามารถในการทำกำไร พบว่าอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ลดลงจาก 26.0% มาอยู่ที่ 24.7% และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (OPM) ลดลงจาก 6.8% มาอยู่ที่ 6.3% แต่อัตรากำไรสุทธิ (NPM) กลับเพิ่มขึ้นจาก 2.3% เป็น 4.6%
ผลประกอบการ 9 เดือนแรก mai เติบโต
สำหรับผลการดำเนินงานในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2569 บจ. mai มียอดขายรวมอยู่ที่ 162,085 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีต้นทุนขายอยู่ที่ 121,538 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.5% และมีกำไรขั้นต้นรวม 40,547 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.5%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารตลอด 9 เดือนแรกอยู่ที่ 29,302 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.2% ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานรวม 11,245 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2% และมีกำไรสุทธิรวม 6,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 35.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
มุมมองอุตสาหกรรม mai แตกต่างกัน
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ระบุว่า ผลการดำเนินงานของ บจ. mai ทั้งงวด 9 เดือนแรกและไตรมาส 3 ปี 2569 ยังเติบโตทั้งยอดขายและกำไรเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีแรงหนุนสำคัญจากผลประกอบการไตรมาส 2 ที่ค่อนข้างดี
เมื่อพิจารณาผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกเป็นรายอุตสาหกรรม พบว่า 6 จาก 8 กลุ่มอุตสาหกรรมมีกำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีกำไรสุทธิลดลง
ฐานะการเงินและมูลค่า mai
ด้านฐานะการเงิน ณ สิ้นเดือน กันยายน 2569 บจ. mai มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) อยู่ที่ 0.80 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 0.72 เท่า ณ สิ้นปี 2568 ปัจจุบัน mai มีบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด 229 บริษัท
ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 206.60 จุด มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (Market Capitalization) อยู่ที่ 197,484.52 ล้านบาท และมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 392.92 ล้านบาทต่อวัน
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