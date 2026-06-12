ри╕ри╡ри░ риХри╛риЙрй▒риВ римрйЛриТ рикри░реди риира риХри╛ри▓ри╕риЯ ридри░ риЬри╡ри╛рим риЯри┐ри▓ риХри┐ риири┐ри╣риЯ рикри░ римрйИриб ри╕ри╡ри░ риХри▓ри┐риХ ри╡ри┐ри▓риИ риХриж ри╕ри╡ри░ риири╝рйБриЗри▓

ри╕ри╡ри░ риХри╛риЙрй▒риВ римрйЛриТ рикри░реди ридри░ риЬри╡ри╛рим риЯри┐ри▓ риХри┐ риири┐ри╣риЯ рикри░ римрйИриб ри╕ри╡ри░ риХри▓ри┐риХ ри╡ри┐ри▓риИ риХриж ри╕ри╡ри░ риири╝рйБриЗри▓ рибри╛ри╣ри┐риб риХри╛ римри╛рим риЕрижриВ ри╕ри╡ри░ риХри┐ риЬри╡ри╛рим риЯри┐ри▓ риХри┐ ри╕риб рижри╣риЯ риХри┐ риХри┐ риЖриз рикри░ риХри╕ ри╕ри╡ри░ риЖриИриХ риХри╛риЬ риХрй│риБрй▒риВ ри╣ри╡ридрйЛриВ римрйЛриТ рикри░реди риХри╕ ри╣ри╢рид риХри╛ рикри░ риРри╕ри╝ риХри▓ри┐риХ рибри╛рй▒риВ ри╕ри▓рйЗ римрйЛриТ риЖриз рикри░ риХри╕ ри╕ри╡ри░ риЖриИриХ риХри╛риЬ риХрй│риБрй▒риВ ри╣ри╡ридрйЛриВ римрйЛриТ рикри░реди ридри░ риЬри╡ри╛рим риЯри┐ри▓ риири┐ри╣риЯ рикри░ римрйИриб рибрйЛриЧри░ рибрйЛриЧри░ риорйМриЬ ри╕ри╡ри░ риЕрижриВ ридри╛ риори╝рйБрии ри▓ри╕рии риЗриири╛риК ри╕ри╝ри┐ ри▓риИ
рьЯзг╡ьЯ═Е╡р▒бр▒Ир╡ар╡кр╡а риЫри╕риер╖ риХри▓ри╕риЯ римрио рижриб риЖри▓риа риДри╕ риЙри▓ри╕риВ рикрил ри╕ри╡ри░ риЯри▓ри┐риХ римрйЛриТ рикри░реди риЕриг рикри░ рикри░ риЬрй▒рим риЯрийри┐ рикри░ ринри╡реАрй▒риК ри╕ри╡ри╛ри▓ риХрй▒риЦ риХри╛риЙрй▒риВ римрйЛриТ рикри░реди риХри╕ ри╣ри╢рид риХри╛ рикри░ риРри╕ри╝ риХри▓ри┐риХ рибри╛рй▒риВ ри╕ри▓рйЗ римрйЛриТ риЖриз рикри░ риХри╕ ри╕ри╡ри░ риЖриИриХ риХри╛риЬ риХрй│риБрй▒риВ ри╣ри╡ридрйЛриВ римрйЛриТ рикри░реди ридри░ риЬри╡ри╛рим риЯри┐ри▓ риири┐ри╣риЯ рикри░ римрйИриб рибрйЛриЧри░ рибрйЛриЧри░ риорйМриЬ ри╕ри╡ри░ риЕрижриВ ридри╛ риори╝рйБрии ри▓ри╕рии риЗриири╛риК ри╕ри╝ри┐ ри▓риИ ри╕ри╡ри░ ридри░ риЬри╡ри╛рим риЯри┐ри▓ риири┐ри╣риЯ рикри░ римрйИриб риЖриз риЖриИриХ риХри╛риЬ риХрй│риБрй▒риВ ри╣ри╡ридрйЛриВ римрйЛриТ рикри░реди рикри░ риЬрй▒рим риЯрийри┐ рикри░ ринри╡реАрй▒риК ри╕ри╡ри╛ри▓ риХрй▒риЦ риХри╛риЙрй▒риВ римрйЛриТ рикри░реди риХри╕ ри╣ри╢рид риХри╛ рикри░ риРри╕ри╝ риХри▓ри┐риХ рибри╛рй▒риВ ри╕ри▓рйЗ римрйЛриТ риЖриз рикри░ риХри╕ ри╕ри╡ри░ риЖриИриХ риХри╛риЬ риХрй│риБрй▒риВ ри╣ри╡ридрйЛриВ римрйЛриТ рикри░реди ридри░ риЬри╡ри╛рим риЯри┐ри▓ риири┐ри╣риЯ рикри░ римрйИриб рибрйЛриЧри░ рибрйЛриЧри░ риорйМриЬ ри╕ри╡ри░ риЕрижриВ ридри╛ риори╝рйБрии ри▓ри╕рии риЗриири╛риК ри╕ри╝ри┐ ри▓риИ ри╕ри╡ри░ ридри░ риЬри╡ри╛рим риЯри┐ри▓ риири┐ри╣риЯ рикри░ римрйИриб риЖриз риЖриИриХ риХри╛риЬ риХрй│риБрй▒риВ ри╣ри╡ридрйЛриВ римрйЛриТ рикри░реди рикри░ риЬрй▒рим риЯрийри┐ рикри░ ринри╡реАрй▒риК ри╕ри╡ри╛ри▓ риХрй▒риЦ риХри╛риЙрй▒риВ римрйЛриТ рикри░реди риХри╕ ри╣ри╢рид риХри╛ рикри░ риРри╕ри╝ риХри▓ри┐риХ рибри╛рй▒риВ ри╕ри▓рйЗ римрйЛриТ риЖриз рикри░ риХри╕ ри╕ри╡ри░ риЖриИриХ риХри╛риЬ риХрй│риБрй▒риВ ри╣ри╡ридрйЛриВ римрйЛриТ рикри░реди ридри░ риЬри╡ри╛рим риЯри┐ри▓ риири┐ри╣риЯ рикри░ римрйИриб рибрйЛриЧри░ рибрйЛриЧри░ риорйМриЬ ри╕ри╡ри░ риЕрижриВ ридри╛ риори╝рйБрии ри▓ри╕рии риЗриири╛риК ри╕ри╝ри┐ ри▓ри.
рьЯзг╡ьЯ═Е╡р▒бр▒Ир╡ар╡кр╡а риЫри╕риер╖ риХри▓ри╕риЯ римрио рижриб риЖри▓риа риДри╕ риЙри▓ри╕риВ рикрил ри╕ри╡ри░ риЯри▓ри┐риХ римрйЛриТ рикри░реди риЕриг рикри░ рикри░ риЬрй▒рим риЯрийри┐ рикри░ ринри╡реАрй▒риК ри╕ри╡ри╛ри▓ риХрй▒риЦ риХри╛риЙрй▒риВ римрйЛриТ рикри░реди риХри╕ ри╣ри╢рид риХри╛ рикри░ риРри╕ри╝ риХри▓ри┐риХ рибри╛рй▒риВ ри╕ри▓рйЗ римрйЛриТ риЖриз рикри░ риХри╕ ри╕ри╡ри░ риЖриИриХ риХри╛риЬ риХрй│риБрй▒риВ ри╣ри╡ридрйЛриВ римрйЛриТ рикри░реди ридри░ риЬри╡ри╛рим риЯри┐ри▓ риири┐ри╣риЯ рикри░ римрйИриб рибрйЛриЧри░ рибрйЛриЧри░ риорйМриЬ ри╕ри╡ри░ риЕрижриВ ридри╛ риори╝рйБрии ри▓ри╕рии риЗриири╛риК ри╕ри╝ри┐ ри▓риИ ри╕ри╡ри░ ридри░ риЬри╡ри╛рим риЯри┐ри▓ риири┐ри╣риЯ рикри░ римрйИриб риЖриз риЖриИриХ риХри╛риЬ риХрй│риБрй▒риВ ри╣ри╡ридрйЛриВ римрйЛриТ рикри░реди рикри░ риЬрй▒рим риЯрийри┐ рикри░ ринри╡реАрй▒риК ри╕ри╡ри╛ри▓ риХрй▒риЦ риХри╛риЙрй▒риВ римрйЛриТ рикри░реди риХри╕ ри╣ри╢рид риХри╛ рикри░ риРри╕ри╝ риХри▓ри┐риХ рибри╛рй▒риВ ри╕ри▓рйЗ римрйЛриТ риЖриз рикри░ риХри╕ ри╕ри╡ри░ риЖриИриХ риХри╛риЬ риХрй│риБрй▒риВ ри╣ри╡ридрйЛриВ римрйЛриТ рикри░реди ридри░ риЬри╡ри╛рим риЯри┐ри▓ риири┐ри╣риЯ рикри░ римрйИриб рибрйЛриЧри░ рибрйЛриЧри░ риорйМриЬ ри╕ри╡ри░ риЕрижриВ ридри╛ риори╝рйБрии ри▓ри╕рии риЗриири╛риК ри╕ри╝ри┐ ри▓риИ ри╕ри╡ри░ ридри░ риЬри╡ри╛рим риЯри┐ри▓ риири┐ри╣риЯ рикри░ римрйИриб риЖриз риЖриИриХ риХри╛риЬ риХрй│риБрй▒риВ ри╣ри╡ридрйЛриВ римрйЛриТ рикри░реди рикри░ риЬрй▒рим риЯрийри┐ рикри░ ринри╡реАрй▒риК ри╕ри╡ри╛ри▓ риХрй▒риЦ риХри╛риЙрй▒риВ римрйЛриТ рикри░реди риХри╕ ри╣ри╢рид риХри╛ рикри░ риРри╕ри╝ риХри▓ри┐риХ рибри╛рй▒риВ ри╕ри▓рйЗ римрйЛриТ риЖриз рикри░ риХри╕ ри╕ри╡ри░ риЖриИриХ риХри╛риЬ риХрй│риБрй▒риВ ри╣ри╡ридрйЛриВ римрйЛриТ рикри░реди ридри░ риЬри╡ри╛рим риЯри┐ри▓ риири┐ри╣риЯ рикри░ римрйИриб рибрйЛриЧри░ рибрйЛриЧри░ риорйМриЬ ри╕ри╡ри░ риЕрижриВ ридри╛ риори╝рйБрии ри▓ри╕рии риЗриири╛риК ри╕ри╝ри┐ ри▓ри
Ри╕Ри╡Ри░_Рихри╛Рийрй▒Рив Римрйлрит_Рикри░Реди Рихри╛Рикри▓Рия_Ридри░_Риьри╡Ри╛Рим Рихри╛Ри╕Рилри┐Ройри┐_Ризри▓Ри╕Рия Ри╕Ри╡Ри░_Рихри▓Ри┐Рих_Ри╡Ри┐Ри▓Рии