iPhone 17 ทำสถิติยอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์แอปเปิล

แอปเปิลเปิดเผยในรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 ว่า iPhone 17 เป็นสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ทั้งในแง่ยอดขายและส่วนแบ่งตลาด
ในรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 แอปเปิล ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความสำเร็จของซีรีส์ iPhone 17 ซึ่งถือเป็น สมาร์ทโฟน ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ทั้งในแง่ ยอดขาย และ ส่วนแบ่งตลาด ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม iPhone 17 ประกอบด้วย iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro และ iPhone 17 Pro Max ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ใช้งานทั่วโลก เคเวน พาเร็ค ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ แอปเปิล ได้กล่าวถึงความสำเร็จของ iPhone 17 ว่าผลิตภัณฑ์ในซีรีส์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงผู้ใช้งานได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท ซึ่งสะท้อนถึงยอดจำหน่ายที่อาจทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการวางจำหน่าย iPhone เป็นต้นมา นอกจากนี้ iPhone 17 ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยให้ แอปเปิล แย่ง ส่วนแบ่งตลาด จากแบรนด์คู่แข่งได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งมีซัมซุงเป็นผู้เล่นสำคัญ อย่างไรก็ดี ในรายงานดังกล่าว แอปเปิล ไม่ได้เปิดเผยตัวเลข ยอดขาย จำนวนเครื่องอย่างเป็นทางการ เพียงแต่เป็นการประกาศการตอบรับของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม iPhone รุ่นล่าสุด แต่หลังจากนี้ ในการประชุมแถลงผลประกอบการ แอปเปิล จะมีการเปิดเผยตัวเลข ยอดขาย เชิงลึกออกมาอีกครั้ง นอกจากนี้ แอปเปิล ยังได้กล่าวถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง เทคโนโลยี และฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่จะมาพร้อมกับ iPhone รุ่นต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ใช้งานอีกครั้.
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ฟุตบอลหญิง U17 ไทยซ้อมเข้มที่จีน เตรียมชิงแชมป์เอเชีย ลุ้นตั๋วบอลโลกทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่ประเทศจีน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 โดยมีเป้าหมายในการคว้าตั๋วไปแข่งขันฟุตบอลโลก
Read more »
Amazon โชว์ยอดขายไตรมาส Q1/69 โต 17% ส่งสัญญาณสดใสติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่
Read more »
'ททท. ผนึกพันธมิตรชวนคนทำงานออกเดินทาง 'WORK WONDER BELONG' ใน 17 จังหวัดภาคกลาง เที่ยวใกล้ได้งาน'ติดตามข่าวเศรษฐกิจ หุ้น การเงิน และประเด็นน่าสนใจรอบโลกที่นี่
Read more »
เรื่องใหญ่ ! Apple กำลังตัดสินใจเลิกใช้ MagSafe บน iPhone บางรุ่นเรื่องใหญ่ ! Apple กำลังตัดสินใจเลิกใช้ MagSafe บน iPhone บางรุ่น - Apple News บทความใหม่ล่าสุด
Read more »
มจพ. จัดโบว์ลิ่งการกุศล ระดมทุนส่งทีมหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก 2026มจพ. ชวนร่วมแข่งขันโบว์ลิ่ง 17 พ.ค. นี้ ณ รัชโยธิน เพื่อหาเงินทุนพัฒนาหุ่นยนต์กู้ภัยตัวแทนไทยไปแข่งขัน World Robocup Rescue 2026 ณ เกาหลีใต้ เปิดรับสมัครทีมทั่วไปและกิตติมศักดิ์ถึง 15 พ.ค. 69 นี้
Read more »
แอปเปิ้ลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ทำรายได้ทะลุ 1.112 แสนล้านดอลลาร์แอปเปิ้ลรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2569 ด้วยรายได้ที่แข็งแกร่ง 1.112 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17% จากปีก่อน โดยมี iPhone เป็นผู้นำรายได้และมีการเติบโตในภูมิภาค Greater China
Read more »