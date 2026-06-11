iOS 27: Siri, Face ID, และ 5 ฟีเจอร์ใหม่ที่ต้องลอง

Apple เปิดตัว iOS 27 ในงาน WWDC สัปดาห์นี้ ซึ่งถึงแม้ว่าการปรับปรุง Siri ครั้งใหญ่จะได้รับความสนใจมากที่สุด แต่หน้าจอล็อกก็ได้รับการปรับปรุงหลายอย่างที่เราอาจจะพลาดไปครับ สำหรับฟีเจอร์การปรับแต่งหน้าจอล็อคบางอย่างบน iOS 27 ก็เป็นการปรับปรุงขึ้นมาจาก iOS 26 แต่บางอย่างก็มีขึ้นมาใหม่เลย และนี่คือ 5 ฟีเจอร์ที่แนะนำให้ได้ลองใช้งานกันครับ
Apple เปิดตัว iOS 27 ในงาน WWDC สัปดาห์นี้ ซึ่งถึงแม้ว่าการปรับปรุง Siri ครั้งใหญ่จะได้รับความสนใจมากที่สุด แต่หน้าจอล็อกก็ได้รับการปรับปรุงหลายอย่างที่เราอาจจะพลาดไปครับ สำหรับฟีเจอร์การปรับแต่งหน้าจอล็อคบางอย่างบน iOS 27 ก็เป็นการปรับปรุงขึ้นมาจาก iOS 26 แต่บางอย่างก็มีขึ้นมาใหม่เลย และนี่คือ 5 ฟีเจอร์ที่แนะนำให้ได้ลองใช้งานกันครับ (ตอนนี้ iOS 27 ยังเป็น Devleoper Beta) ฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 27 คือการขยายภาพพื้นหลังโดยใช้ Apple Intelligence เพื่อขยายภาพโดยอัตโนมัติให้เกินขอบเขตปกติ ทำให้ภาพเต็มหน้าจอล็อกได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น หากภาพถูกตัดขอบแคบเกินไปหรือไม่ตรงกับอัตราส่วนภาพของ iPhone บน iOS 27 สามารถสร้างเนื้อหาภาพเพิ่มเติมรอบๆ ขอบด้วยตัวเลือก “Extend” โดยจะวิเคราะห์ภาพที่มีอยู่และสร้างรายละเอียดพื้นหลังที่เข้ากันกับภาพต้นฉบับ จึงไม่จำเป็นต้องตัดขอบภาพมากเกินไปครับ iOS 27 มีโหมดนาฬิกาขนาดกะทัดรัดแบบใหม่ให้เลือกใช้เป็นตัวเลือกเค้าโครงหน้าจอล็อกใหม่ โดยจะอยู่ที่มุมบนขวาของแผงแบบอักษรและสี ตัวเลือกนี้จะย้ายเวลาจากตำแหน่งขนาดใหญ่ตรงกลางแบบดั้งเดิม ไปแสดงในรูปแบบที่เล็กกว่ามาก เอาไปไว้ข้างวันที่และวิดเจ็ตต่างๆ ที่ด้านบนของหน้าจอ iOS 27 ยังได้ขยายฟีเจอร์ Image Playground ด้วยการรองรับวอลเปเปอร์หน้าจอล็อกที่สร้างโดย AI ที่เราสามารถสร้างพื้นหลังแบบกำหนดเองได้โดยใช้คำอธิบายข้อความ และแอปจะสร้างภาพใหม่ทั้งหมดที่ปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ หัวข้อ หรือความสวยงามที่คุณต้องการ ทำให้สามารถตั้งค่าเป็นวอลเปเปอร์หน้าจอล็อกได้โดยตรงใน iOS 27 Apple ได้เพิ่มแถบเลื่อน Liquid Glass แบบเต็มรูปแบบไว้ในการตั้งค่า โดยจะมีแถบเลื่อนนี้จะเปลี่ยนความโปร่งใสขององค์ประกอบ Liquid Glass โดยเราสามารถเลือก Liquid Glass แบบใสที่ให้พื้นหลังบางส่วนมองเห็นได้ เลือกแบบทึบแสงที่มีสีอ่อนลงเพื่อเพิ่มความชัดเจนของข้อความ หรือเลือกแบบกึ่งกลางระหว่าง 2 แบบนี้ครับเพื่อให้สอดคล้องกับโฉมใหม่ของ Siri ซึ่งเป็นฟีเจอร์หลักของ Apple บน iOS 27 จึงมีการใช้งาน Siri ที่ได้รับการออกแบบใหม่ แทนที่จะเป็นเอฟเฟกต์แสงเรืองๆ ที่ขอบหน้าจอ แต่ตอนนี้ลูกบอล Siri ที่หมุนวนจะขยายและเคลื่อนไหวภายใน Dynamic Island คำขอและการตอบสนองของ Siri ก็จะแสดงในรูปแบบที่กะทัดรัดมากขึ้นโดยรอบ Dynamic Island ทำให้การโต้ตอบรู้สึกเน้นไปที่จุดสำคัญมากกว่าที่จะไปกินพื้นที่หน้าจอล็อกทั้งหมดครับ ในตอนนี้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยู่ในการ iOS 27 ที่ยังเป็น Developer Beta ซึ่งเป็นตัวทดสอบเท่านั้น ซึ่งการปล่อยทดสอบที่เสถียรขึ้นอย่าง Public Beta จะอยู่ในเดือนกรกฎาคมนี้ และตัวเต็มจะมาในเดือนกันยายนนี้ครั.
Apple เปิดตัว iOS 27 ในงาน WWDC สัปดาห์นี้ ซึ่งถึงแม้ว่าการปรับปรุง Siri ครั้งใหญ่จะได้รับความสนใจมากที่สุด แต่หน้าจอล็อกก็ได้รับการปรับปรุงหลายอย่างที่เราอาจจะพลาดไปครับ สำหรับฟีเจอร์การปรับแต่งหน้าจอล็อคบางอย่างบน iOS 27 ก็เป็นการปรับปรุงขึ้นมาจาก iOS 26 แต่บางอย่างก็มีขึ้นมาใหม่เลย และนี่คือ 5 ฟีเจอร์ที่แนะนำให้ได้ลองใช้งานกันครับ (ตอนนี้ iOS 27 ยังเป็น Devleoper Beta) ฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 27 คือการขยายภาพพื้นหลังโดยใช้ Apple Intelligence เพื่อขยายภาพโดยอัตโนมัติให้เกินขอบเขตปกติ ทำให้ภาพเต็มหน้าจอล็อกได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น หากภาพถูกตัดขอบแคบเกินไปหรือไม่ตรงกับอัตราส่วนภาพของ iPhone บน iOS 27 สามารถสร้างเนื้อหาภาพเพิ่มเติมรอบๆ ขอบด้วยตัวเลือก “Extend” โดยจะวิเคราะห์ภาพที่มีอยู่และสร้างรายละเอียดพื้นหลังที่เข้ากันกับภาพต้นฉบับ จึงไม่จำเป็นต้องตัดขอบภาพมากเกินไปครับ iOS 27 มีโหมดนาฬิกาขนาดกะทัดรัดแบบใหม่ให้เลือกใช้เป็นตัวเลือกเค้าโครงหน้าจอล็อกใหม่ โดยจะอยู่ที่มุมบนขวาของแผงแบบอักษรและสี ตัวเลือกนี้จะย้ายเวลาจากตำแหน่งขนาดใหญ่ตรงกลางแบบดั้งเดิม ไปแสดงในรูปแบบที่เล็กกว่ามาก เอาไปไว้ข้างวันที่และวิดเจ็ตต่างๆ ที่ด้านบนของหน้าจอ iOS 27 ยังได้ขยายฟีเจอร์ Image Playground ด้วยการรองรับวอลเปเปอร์หน้าจอล็อกที่สร้างโดย AI ที่เราสามารถสร้างพื้นหลังแบบกำหนดเองได้โดยใช้คำอธิบายข้อความ และแอปจะสร้างภาพใหม่ทั้งหมดที่ปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ หัวข้อ หรือความสวยงามที่คุณต้องการ ทำให้สามารถตั้งค่าเป็นวอลเปเปอร์หน้าจอล็อกได้โดยตรงใน iOS 27 Apple ได้เพิ่มแถบเลื่อน Liquid Glass แบบเต็มรูปแบบไว้ในการตั้งค่า โดยจะมีแถบเลื่อนนี้จะเปลี่ยนความโปร่งใสขององค์ประกอบ Liquid Glass โดยเราสามารถเลือก Liquid Glass แบบใสที่ให้พื้นหลังบางส่วนมองเห็นได้ เลือกแบบทึบแสงที่มีสีอ่อนลงเพื่อเพิ่มความชัดเจนของข้อความ หรือเลือกแบบกึ่งกลางระหว่าง 2 แบบนี้ครับเพื่อให้สอดคล้องกับโฉมใหม่ของ Siri ซึ่งเป็นฟีเจอร์หลักของ Apple บน iOS 27 จึงมีการใช้งาน Siri ที่ได้รับการออกแบบใหม่ แทนที่จะเป็นเอฟเฟกต์แสงเรืองๆ ที่ขอบหน้าจอ แต่ตอนนี้ลูกบอล Siri ที่หมุนวนจะขยายและเคลื่อนไหวภายใน Dynamic Island คำขอและการตอบสนองของ Siri ก็จะแสดงในรูปแบบที่กะทัดรัดมากขึ้นโดยรอบ Dynamic Island ทำให้การโต้ตอบรู้สึกเน้นไปที่จุดสำคัญมากกว่าที่จะไปกินพื้นที่หน้าจอล็อกทั้งหมดครับ ในตอนนี้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดอยู่ในการ iOS 27 ที่ยังเป็น Developer Beta ซึ่งเป็นตัวทดสอบเท่านั้น ซึ่งการปล่อยทดสอบที่เสถียรขึ้นอย่าง Public Beta จะอยู่ในเดือนกรกฎาคมนี้ และตัวเต็มจะมาในเดือนกันยายนนี้ครั
Ios 27 Siri Face ID Image Playground Liquid Glass
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