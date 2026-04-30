iOS 27 เตรียมพลิกโฉม Siri ด้วย Apple Intelligence ขับเคลื่อนด้วย Google Gemini และฟีเจอร์ใหม่ในแอปกล้อง

iOS 27 คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับ Siri ด้วยการผสานรวม Apple Intelligence ที่ใช้พลังของ Google Gemini รวมถึงฟีเจอร์ใหม่ๆ ในแอปกล้องและ Wallet ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานจัดการข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น
การเปิดตัว iOS 27 ที่กำลังจะมาถึงคาดว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับ Siri ผู้ช่วยอัจฉริยะของ Apple โดยการผสานรวม Apple Intelligence ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini จะยกระดับความสามารถของ Siri ให้เหนือกว่าเดิมอย่างมาก ข้อมูลล่าสุดจาก Bloomberg เผยให้เห็นว่า Apple Intelligence จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Siri เท่านั้น แต่จะถูกนำไปบูรณาการเข้ากับแอปพลิเคชันต่างๆ ของ Apple อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แอปกล้อง ซึ่งจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้งานในหลากหลายมิติ หนึ่งในฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่สุดคือการนำ Apple Intelligence มาใช้ใน แอป Wallet โดยระบบ Visual Intelligence จะสามารถดึงข้อมูลจากบัตรเข้าชมงานต่างๆ บัตรสมาชิก หรือแม้แต่เอกสารที่เป็นกระดาษ แล้วแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการบัตรต่างๆ ได้อย่างสะดวกและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Visual Intelligence ที่มีอยู่เดิมก็จะยังคงใช้งานได้ตามปกติ โดยยังคงสามารถระบุวัตถุต่างๆ เช่น พืชและสัตว์ เพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทิน หรือส่งข้อมูลภาพไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่าง ChatGPT และการค้นหารูปภาพของ Google ได้อีกด้วย การปรับปรุงนี้จะทำให้ Visual Intelligence กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและหลากหลายในการจัดการข้อมูลภาพของผู้ใช้งาน การเข้าถึง Visual Intelligence ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้จะทำผ่าน Camera Control ซึ่งจะเปิดไปยังอินเทอร์เฟซ Siri ใน แอปกล้อง แทนที่จะเป็นหน้าต่าง Visual Intelligence แบบแยกต่างหากอย่างที่เคยเป็นมา การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ นอกจากนี้ ข่าวสารล่าสุดยังมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนพับได้รุ่นใหม่จาก vivo อย่าง vivo X Fold6 ซึ่งคาดว่าจะมาพร้อมกับสเปคที่น่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นชิปเซ็ต Dimensity 9500 กล้องความละเอียดสูงถึง 200MP และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 7000mAh นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบสเปคของ DJI Osmo Pocket 4, Pocket 3 และ Pocket 2 เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อกล้อง Action Camera ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองในปี 2026 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Apple และผู้ผลิตรายอื่นๆ ในการนำ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลา.
การเปิดตัว iOS 27 ที่กำลังจะมาถึงคาดว่าจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับ Siri ผู้ช่วยอัจฉริยะของ Apple โดยการผสานรวม Apple Intelligence ซึ่งขับเคลื่อนด้วยพลังของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Google Gemini จะยกระดับความสามารถของ Siri ให้เหนือกว่าเดิมอย่างมาก ข้อมูลล่าสุดจาก Bloomberg เผยให้เห็นว่า Apple Intelligence จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ Siri เท่านั้น แต่จะถูกนำไปบูรณาการเข้ากับแอปพลิเคชันต่างๆ ของ Apple อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปกล้อง ซึ่งจะเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้งานในหลากหลายมิติ หนึ่งในฟีเจอร์ที่น่าสนใจที่สุดคือการนำ Apple Intelligence มาใช้ในแอป Wallet โดยระบบ Visual Intelligence จะสามารถดึงข้อมูลจากบัตรเข้าชมงานต่างๆ บัตรสมาชิก หรือแม้แต่เอกสารที่เป็นกระดาษ แล้วแปลงเป็นรูปแบบดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการบัตรต่างๆ ได้อย่างสะดวกและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Visual Intelligence ที่มีอยู่เดิมก็จะยังคงใช้งานได้ตามปกติ โดยยังคงสามารถระบุวัตถุต่างๆ เช่น พืชและสัตว์ เพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทิน หรือส่งข้อมูลภาพไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่าง ChatGPT และการค้นหารูปภาพของ Google ได้อีกด้วย การปรับปรุงนี้จะทำให้ Visual Intelligence กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและหลากหลายในการจัดการข้อมูลภาพของผู้ใช้งาน การเข้าถึง Visual Intelligence ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้จะทำผ่าน Camera Control ซึ่งจะเปิดไปยังอินเทอร์เฟซ Siri ในแอปกล้องแทนที่จะเป็นหน้าต่าง Visual Intelligence แบบแยกต่างหากอย่างที่เคยเป็นมา การเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ นอกจากนี้ ข่าวสารล่าสุดยังมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนพับได้รุ่นใหม่จาก vivo อย่าง vivo X Fold6 ซึ่งคาดว่าจะมาพร้อมกับสเปคที่น่าประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นชิปเซ็ต Dimensity 9500 กล้องความละเอียดสูงถึง 200MP และแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 7000mAh นอกจากนี้ ยังมีการเปรียบเทียบสเปคของ DJI Osmo Pocket 4, Pocket 3 และ Pocket 2 เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อกล้อง Action Camera ที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเองในปี 2026 การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Apple และผู้ผลิตรายอื่นๆ ในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลา
Ios 27 Apple Intelligence Google Gemini Siri แอปกล้อง แอป Wallet Visual Intelligence Vivo X Fold6 DJI Osmo Pocket
ลือ iPhone 18 อาจได้ RAM 12GB รองรับ Apple Intelligence เต็มตัวลือกันว่า iPhone 18 รุ่นมาตรฐานว่า Apple อาจอัปเกรด RAM เป็น 12GB ซึ่งถือเป็นการขยับสเปกครั้งใหญ่มากกว่าจากรุ่นที่ผ่านมา
Read more »
สภา 500 สส.”พ่อ-แม่-ลูก”การประชุมสภาผู้แทนราษฏร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกของสภาชุดที่ 27 มี สส.ครบ 500 คน หลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับรองผลการเลือกตั้ง
Read more »
Apple ทิ้งแผนการเปิดตัว iPad Ultra หลังยอดขาย iPad Pro ลดลง !Apple ทิ้งแผนการเปิดตัว iPad Ultra หลังยอดขาย iPad Pro ลดลง ! - Apple News บทความใหม่ล่าสุด
Read more »
เรื่องใหญ่ ! Apple กำลังตัดสินใจเลิกใช้ MagSafe บน iPhone บางรุ่นเรื่องใหญ่ ! Apple กำลังตัดสินใจเลิกใช้ MagSafe บน iPhone บางรุ่น - Apple News บทความใหม่ล่าสุด
Read more »
Google TV เพิ่มฟีเจอร์ AI ช่วยให้แก้ไขและสร้างวีดีโอได้ทันทีGoogle เพิ่ม AI บน TV ใช้ Gemini, Nano Banana และ Veo แก้ภาพ สร้างวิดีโอด้วยเสียง พร้อมค้นหาและจัดสไลด์ภาพอัตโนมัติ ยกระดับความบันเทิงในบ้าน
Read more »
Google TV เพิ่มฟีเจอร์ AI ช่วยให้แก้ไขและสร้างวีดีโอได้ทันทีGoogle เพิ่ม AI บน TV ใช้ Gemini, Nano Banana และ Veo แก้ภาพ สร้างวิดีโอด้วยเสียง พร้อมค้นหาและจัดสไลด์ภาพอัตโนมัติ ยกระดับความบันเทิงในบ้าน
Read more »